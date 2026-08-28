Juventus, l’infortunio di Yildiz scatena le ire di Giletti: “Inaccettabile, il club resta in silenzio”. Arbitri già nel mirino

Il pestone che ha provocato l’infortunio di Yildiz nel primo match di serie A surriscalda gli animi in casa bianconera: nei giorni scorsi l’attacco di Tuttosport ad Ayroldi e Orsato

E’ bastata una giornata di campionato per alzare il livello dell’attenzione sugli arbitri alla soglia massima. Il caso De Bruyne con il gol convalidato al Napoli contro il Genoa è stata la prima scintilla, ma ora a protestare sono anche i tifosi della Juventus soprattutto dopo l’infortunio che mette fuori casa Kenan Yildiz nelle prossime settimane. Il conduttore televisivo Massimo Giletti alza la voce.

L’attacco frontale di Giletti

Il ko di Yildiz mette in difficoltà la Juventus e Spalletti dopo un ottimo avvio di campionato a Frosinone. Al tecnico spetta trovare le contromisure giuste ma l’infortunio del turco scatena la prima polemica arbitrale per quello che è successo all’esordio. A lanciarla è il conduttore televisivo Massimo Giletti che a Radio Bianconera non usa mezzi termini: “A distanza di qualche giorno ho meditato su quanto successo a Frosinone, Yildiz subisce un fallo durissimo. E in quella circostanza Ayroldi non ha nemmeno fischiato la punizione. Se fosse avvenuto in area, il direttore di gara avrebbe assegnato il calcio di rigore, a centrocampo nessuna sanzione. Viene chiesto alle squadre di dare spetta non possiamo accettare la mancanza di tutela rispetto a interventi come quello su Yildiz ”.

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L’accusa di Tuttosport

Le polemiche sul fallo a Yildiz, forse anche a causa delle conseguenze riportate dal turco, sono emerse nei giorni successivi rispetto al match con il Frosinone. Il caso è stato aperto anche da Tuttosport, quotidiano sportivo da sempre vicino alle questioni di casa bianconera, con il direttore Vaciago che nel suo editoriale aveva sollevato la questione: “Siamo proprio sicuri che vada bene così? O il fatto che nessuno abbia protestato nel dopo partita, o fatto casino in qualche trasmissione televisiva fa passare tutto in archivio. La Juve perde un giocatore fondamentale per un lungo periodo e il campionato un protagonista importante. E per tutto questo zero fallo, zero ammonizione, zero tutto”.

L’infortunio di Yldiz e le soluzioni di Spalletti

A fare i conti con un’assenza che è senza dubbio pesante è Luciano Spalletti. La sfida contro il Parma sarà la prima senza Kenan Yildiz che è ormai diventato un punto di riferimento per la formazione bianconera. Il giocatore resterà fuori a lungo a causa della frattura del quinto metatarso del piede sinistro che si è procurato a Frosinone e all’inizio della prossima settimana si sottoporrà a un intervento chirurgico che lo lascia fuori per quasi tre mesi. Per Spalletti ora è il momento di trovare delle alternative e tra queste ci potrebbe essere una formazione con un trio “fantasia” formato da Conceicao, Alajbegovic e Boga alle spalle di un Kolo Muani chiamato ad assumersi tante responsabilità in attacco.