Juventus, Yildiz si opera: tifosi in ansia per il lungo stop, nel mirino finisce anche l’arbitro Ayroldi

Il trequartista turco vittima di una frattura al piede sinistro, l’intervento chirurgico dovrebbe tenerlo fermo tre mesi: sui social esplode la rabbia dei supporter bianconeri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Kenan Yildiz potrebbe tornare a disposizione della Juventus di Luciano Spalletti soltanto tra tre mesi: il giocatore va infatti verso l’intervento chirurgico per superare l’infortunio al piede sinistro rimediata contro il Frosinone. Tifosi bianconeri in ansia, nel mirino finisce anche l’arbitro Giovanni Ayroldi.

Juventus, Yildiz infortunato: sarà operato

L’infortunio rimediato contro il Frosinone alla prima di campionato costerà quasi certamente un lungo stop a Kenan Yildiz. Il trequartista turco della Juventus ha infatti rimediato una frattura del quinto metatarso del piede sinistro, un problema che potrebbe essere risolto con un intervento chirurgico, ma che renderà Yildiz indisponibile dai due ai tre mesi.

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Con l’operazione verrà impiantata una vite nel piede del trequartista bianconero, che dovrà poi iniziare un percorso di recupero piuttosto lungo. Verosimilmente, la Juventus potrà tornare a contare su Yildiz a fine novembre.

Le soluzioni per Spalletti

Lo stop di Yildiz ha naturalmente creato malumore nell’ambiente della Juventus, soprattutto tra i tifosi. I bianconeri quest’anno non mancano di soluzioni sulla trequarti, oltre a Kerim Alajbegovic – pezzo pregiato del mercato – Luciano Spalletti può contare anche su Jeremie Boga, che in questo momento sembra favorito per la maglia da titolare nella prossima gara contro il Parma. Aver perso Yildiz, però, ha ovviamente scatenato una certa delusione tra i supporter bianconeri.

Yildiz, tifosi furiosi con l’arbitro Ayroldi

Tra gli juventini, però, c’è anche chi è arrabbiato. Secondo alcuni tifosi, infatti, nella gara di Frosinone Yildiz non sarebbe stato protetto a dovere dall’arbitro Giovanni Ayroldi. Sui social circola in particolare un video con la presunta azione dell’infortunio del trequartista turco: dopo un dribbling, Yildiz viene toccato sul piede sinistro da Giacomo Calò; il turco finisce a terra dolorante, ma l’azione prosegue e quando termina il direttore di gara non provvede a redarguire o ad ammonire il centrocampista frusinate. Quanto basta per scatenare la rabbia dei tifosi della Juventus.

Lo stop di Yildiz sui social

“Calò doveva essere ammonito, Yildiz è stato picchiato per tutta la gara”, accusa Mirko su X. “L’autore del fallo dovrebbe restare fuori fino a quando Yildiz non torna a disposizione. Questo infortunio è colpa di una classe arbitrale che tollera sistematicamente il gioco duro ai danni di Yildiz e degli altri nostri giocatori più tecnici”, attacca Karel. “Step on foot a palla giocata e già lontana, se non è giallo questo”, aggiunge Diego. “Yildiz è stato strattonato tutta la partita, preso a calci e infortunato”, scrive Sakata.

Omar, invece, va controcorrente: “Diciamoci la verità, l’Yildiz degli ultimi 5 mesi non serve a nessuno, magari sti 2/3 mesi fuori gli faranno bene a livello di testa”, scrive il tifoso. E Paulus confida in un altro bianconero: “L’assenza di Yildiz peserà, ma questo deve essere il momento di Alajbegovic!”.