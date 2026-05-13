Juventus, Yildiz lancia la rincorsa Champions e svela un dettaglio sul rinnovo di Vlahovic, ma il web si infuria

Il giovane talento bianconero ha presentato la nuova maglia del club in vista della prossima stagione, ma sui social non sono mancate le accuse per il suo rendimento

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Ogni squadra ha bisogno di simboli, ogni simbolo deve essere riconosciuto come tale dalla popolazione che appartiene a quella squadra. Kenan Yildiz sta percorrendo quel sentiero in casa Juventus, sebbene il cammino da compiere sia tutt’altro che terminato.

Yildiz il simbolo della Juventus

Fatto sta che oggi il simbolo della Juventus è la giovane stellina turca, il cui rendimento negli ultimi due mesi è stato frenato da una condizione fisica non sempre al top, a causa di problemi al ginocchio che tempo lo affliggono. Kenan Yidiz è stato ospite allo Juventus Store dell’Allianz Stadium per presentare la nuova maglia che la Juventus vestirà nella prossima stagione. Chi, se non lui? Al netto delle voci di mercato che lo vorrebbero al centro di un intreccio con il Real Madrid.

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Juventus, rincorsa Champions

E non poteva certo mancare il riferimento alle ultime due giornate di campionato, decisive per conquistare un posto nella prossima Champions League. I bianconeri sono saliti al terzo posto in classifica dopo il successo a Lecce ed il ko del Milan in casa contro l’Atalanta, ma il pass Champions League è ancora da blindare. Fiorentina in casa (anche se non si sa ancora quando) e derby in trasferta prima del rompete le righe. “Ci aspettano due partite delicate, adesso siamo un po’ sotto pressione da parte della gente fuori, ma noi siamo tranquilli perché abbiamo due partite importanti, noi facciamo il nostro lavoro con il mister”.

Yildiz fissa l’obiettivo

“Certo – ha detto Yildiz – è stata una stagione molto lunga, anche dura, ma non è finita, adesso lavoriamo duramente, anche il mister è sempre con noi, adesso dobbiamo spingere al 100%, anche oggi e fare solo il massimo”. Una rete per arrivare alle 20 in carriera in Serie A, non ha mai segnato alla Fiorentina: “Questo non lo sapevo, ma certo è un bel numero”. E il secondo posto occupato dal Napoli dista solo due punti. “Un obiettivo è sempre fare il massimo, adesso il massimo è il secondo posto, andiamo per il secondo posto e per la Champions”.

Le parole di Elkann

Kenan ha poi aggiunto qualcosa sul rapporto con i tifosi: “Vedere tutta questa gente qui per me e per gli altri è un grande segno. Io dò il massimo per i tifosi e per il club, questo è il massimo che posso fare”. Poi Yildiz risponde risposta alle ultime parole di Elkann: “La Juve ha il mio cuore, grazie a lui che ha detto queste cose. Io dò il massimo per me e per la squadra”. Infine, una domanda sulla situazione contrattuale di Dusan Vlahovic, il cui rinnovo è ancora in bilico: “Se gli ho detto che deve restare? Sì, ma questo non posso dirlo io…”

YIldiz, le accuse dei tifosi

Eppure i tifosi si dimostrano molto critici nei suoi confronti, come Roberto: “Questo parla solo dovrebbe giocare invece di parlare“. Così come Fulvio: “Un fuoriclasse queste partite importanti le segna e ci mette la firma se non lo fa neanche in queste ultime 2 partite allora è solo un bravo giocatore e basta..”. Allo stesso modo Antonio: “Meglio il silenzio, dai retta!!”. E Davide aggiunge: “Segna che e’ ora”.