Juventus: Yildiz mette nei guai Tudor, come cambia la squadra anti-Lazio

Stasera contro la Lazio potremmo vedere una Juventus diversa. Il problema è il ginocchio del turco che richiede prudenza, spazio al doppio centravanti

Tutti i giocatori sono uguali? No, non è proprio così. Ogni allenatore ha le sue idee e le sue preferenze. Per Igor Tudor l’irrinunciabile è Kenan Yildiz, fin qui 849 minuti giocati che lo rendono il terzo calciatore più impiegato della rosa alle spalle di Kalulu e Kelly. Contro la Lazio, però, il turco finirà probabilmente in panchina a causa di un ginocchio non a posto. Ecco come il mister croato ridisegnerà la sua Juventus, proprio mentre la dirigenza si prepara a blindare contrattualmente il proprio numero 10.

La prova del 9 senza il numero 10

Lazio-Juventus è la prova del nove per i bianconeri. Dopo le due sconfitte contro Como e Real Madrid, la Vecchia Signora è chiamata a reagire, anche per recuperare terreno in una classifica che non è all’altezza delle aspettative. Per la sfida contro il suo passato, Igor Tudor dovrà fare a meno dal primo minuto del suo pupillo Kenan Yildiz, al quale come sappiamo fa davvero fatica a rinunciare. “Ha questo ginocchio un po’ così“, aveva dichiarato il tecnico croato ieri. In realtà, si parla di tendinopatia rotulea, per la quale è consigliabile massima prudenza.

La Juve progetta il rinnovo di Kenan

Nelle ultime settimane, in effetti, il turco è sembrato un po’ in calo di energie. Probabilmente dal punto di vista anche emotivo è stato spremuto tanto il numero 10 per il quale la Juventus ha in programma il rinnovo del contratto. Sul giocatore negli ultimi tempi sono piombati con forza Real Madrid e Chelsea, per cui serve fare in fretta. Comolli ha già incontrato la famiglia del ragazzo illustrando il progetto attorno a Yildiz: scontato un sensibile aumento dell’ingaggio che potrà arrivare a toccare anche i 5,5 milioni. I più pagati della rosa bianconera sono ad oggi Dusan Vlahovic, comunque in uscita, e l’oggetto misterioso Jonathan David.

3-5-2 di Tudor contro la Lazio

Tutto bello ma quindi stasera come giocherà la Juventus? Senza Yildiz, Tudor sta pensando di virare verso un 3-5-2 dopo il fallimentare esperimento del 4-3-3 contro il Como. Coppia d’attacco pesante con Vlahovic accanto a David: si è spesso detto che il canadese necessita di una prima punta accanto per performare per cui il test diventa ancora più interessante. Altro esperimento è Chico Conceicao a tutta fascia sulla corsia destra, con Cambiaso a sinistra. A metà campo possibile riposo per Thuram, con McKennie-Locatelli-Koopmeiners. Davanti a Di Gregorio, invece, tocca a Kalulu, Rugani e Kelly.

La probabile Juventus di stasera: Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Conceicao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Vlahovic, David.