Juventus, con Alajbegovic Yildiz non più intoccabile per i tifosi: la reazione inattesa all’assalto dell’Arsenal  

La notizia della possibile maxi-offerta dei Gunners nei giorni finali del mercato divide i supporter bianconeri: per molti il turco non è incedibile

Kenan Yildiz è tornato nel mirino dell’Arsenal, che sarebbe pronto a presentare una maxi-offerta alla Juventus negli ultimi giorni del mercato. La notizia lanciata dai media inglesi spacca inaspettatamente i tifosi bianconeri: per alcuni il turco non è più un intoccabile, soprattutto dopo l’arrivo di Kerim Alajbegovic.

Juventus, l’Arsenal prepara assalto a Yildiz

L’Arsenal pensa di dare l’assalto a Kenan Yildiz negli ultimi giorni del mercato estivo: a lanciare la notizia non è un tabloid, ma una testata autorevole come The Athletic, secondo cui i Gunners sarebbero pronti a offrire ben 100 milioni di euro alla Juventus per strapparle il suo numero 10, fino a oggi ritenuto un pilastro dell’attacco bianconero oltre che il talento più puro a disposizione di Luciano Spalletti.

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Via Yildiz, i tifosi puntano su Alajbegovic

Qualche tempo fa, una notizia del genere avrebbe scatenato una reazione unanime da parte dei tifosi della Juventus, che mai avrebbero accettato di perdere Yildiz, soprattutti negli ultimi giorni del mercato. Oggi, invece, i supporter bianconeri appaiono spaccati: “colpa” di Kerim Alajbegovic, stellina bosniaca che, secondo alcuni tifosi juventini, ha tutte le qualità necessarie non solo per sostituire Yildiz nel ruolo di leader offensivo della Juventus e addirittura sarebbe in possesso di un potenziale di crescita maggiore. Per loro, insomma, la cessione di Yildiz non sarebbe un dramma, ma solo un’operazione da portare a termine a patto che l’Arsenal accetti determinate condizioni.

Addio Yildiz, le condizioni dei tifosi

“Se sono 100 milioni lo venderei – scrive Fabrod su X – Sono tanti e sistemeresti il centrocampo una volta per tutte. E poi hai Alajbegovic: basta lui per la fantasia”. Una tesi condivisa da altri tifosi. “Se la Juve mi garantisce che con l’incasso facciamo due acquisti che alzano il livello della squadra stabilmente, preferibilmente a centrocampo, Yildiz lo sacrifico”, aggiunge Zizulandia. “A quelle cifre tutti sono sacrificabili. Senza tener conto che sarebbe tutta plusvalenza pura”, scrive Fabrizio. “Yildiz è forte ma serve un terzino sinistro serio e un centrocampista di qualità o di rottura (almeno uno) degni di questo nome. Yildiz si sostituisce – abbiamo già Alajbegovic – gli altri invece?”, domanda Barnaba. Per IManu, invece, è solo questione di prezzo: “100 milioni sono pochi, a 150 lo venderei e rifarei la squadra”, scrive.

Cessione Yildiz, i tifosi per il no

Per un’altra fetta della tifoseria juventina, invece, l’offerta dell’Arsenal andrebbe rifiutata. “Io dico no ma mica per Yildiz in sé. È no perché prima o poi quelli bravi dovremo trovare il modo di tenerceli. Altrimenti resteremo una provinciale d’Europa”, la tesi di Stone_Deaf. Per Andrew, invece, la Juventus rischia di perdere un talento senza avere la capacità di capitalizzare la cessione: “Se vendessimo Yildiz a 100 milioni poi Carnevali dilapiderebbe quel tesoretto comprando 10 giocatori dal Sassuolo”.

Per C3cc0 è una questione di tempismo: “A giugno ci potevi pensare a venderlo (per non meno di 150 complessivi). A fine agosto non ha alcun senso”. Riccardo concorda: “Il vero problema non è quanto incasserebbe la Juve… ma come li reinvestirebbe sul mercato. E a fine agosto nn hai grande scelta”. Ma quasi nessuno, invece, dice no per il valore in sé di Yildiz e per la sua importanza sul piano tecnico per la Juventus…