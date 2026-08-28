Il dolore accusato nel post Frosinone era indice di un peggioramento serio al piede, confermato dagli esami strumentali. Quanto rimarrà fuori il turco dopo mesi di traversie e problemi
Il calvario di Yildiz, la Juventus costretto ad attendere il rientro post intervento: match saltati in Serie A e Europa League e le alternative
Il giocatore turco dovrà operarsi al piede dopo il problema accusato peggiorato contro il Frosinone: rimarrà fuori per almeno tre mesi
Yildiz operato, la Juventus dovrà trovare il sostituto perfetto
Kenan Yildiz, dopo mesi di dubbi e traversie per un piede che preoccupava, dovrà fermarsi per circa tre mesi a causa del problema accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio della prossima settimana con l'aspettativa di rientrare dopo la sosta di novembre. Tradotto: la squadra e Spalletti faranno a meno di lui per fino a novembre saltando diversi big match di Serie A e almeno le prime quattro giornate di Europa League. L'intervento, alla vigilia del rientro, era la peggiore delle ipotesi per via del ginocchio ma la frattura al metatarso lo ha reso inevitabile.
Il ginocchio un problema diventato secondario per Yildiz
Alla vigilia del ritiro con la Juventus dopo il Mondiale, che ha disputato con la Turchia, Yildiz temeva un'operazione al ginocchio per via del dolore derivante da una tendinopatia rotulea fastidiosa, oltre che dolorosa. Una decisione che, in accordo con il J medical, aveva deciso di assumere di volta in volta in base alle esigenze e alla gestione del problema.
Yildiz, quali match dovrà saltare
Stando a quanto trapelato fino a questo momento, i tempi approssimativi di recupero del turco sono stimati in due mesi e mezzo o tre mesi. Il recupero di Yildiz dovrebbero portare al suo rientro dopo la sosta per le Nazionali di novembre, prevista dopo l'11^ giornata di Serie A. Nel frattempo salterà anche le prime quattro giornate della fase campionato di Europa League: Spalletti sarà chiamato a scegliere tra Alajbegovic e Ekhator.