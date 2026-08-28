Kenan Yildiz, dopo mesi di dubbi e traversie per un piede che preoccupava, dovrà fermarsi per circa tre mesi a causa del problema accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio della prossima settimana con l'aspettativa di rientrare dopo la sosta di novembre. Tradotto: la squadra e Spalletti faranno a meno di lui per fino a novembre saltando diversi big match di Serie A e almeno le prime quattro giornate di Europa League. L'intervento, alla vigilia del rientro, era la peggiore delle ipotesi per via del ginocchio ma la frattura al metatarso lo ha reso inevitabile.

ANSA