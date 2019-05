Juventus, Zaniolo non vede l'ora: c'è la confessione

La stagione esplosiva di Nicolò Zaniolo ha avuto una battuta d’arresto coincisa con l’arrivo di Claudio Ranieri. Titolare indiscusso alla corte di Di Francesco, il cambio di allenatore e il contemporaneo appannamento fisico hanno influenzato il gioiellino della Roma: difficoltà che si sono riflesse anche sulla trattativa per il rinnovo del contratto con la società capitolina.

Gli ultimi contatti tra gli agenti del giocatore e il club giallorosso non sono stati positivi: Zaniolo chiede un rinnovo con prolungamento fino al 30 giugno 2024 e un consistente aumento salariale dai 300mila euro guadagnati oggi fino ad almeno 2,5 milioni. Cifre che la Roma non ha per ora intenzione di concedergli, tanto che lo stesso Francesco Totti è intervenuto: “Ha già un contratto di cinque anni, va più che bene. Vi ricordo che le cose si fanno sempre in due. Il contratto è già fatto, non è quello il problema”.

E’ inevitabile che la frenata abbia moltiplicato le voci sul futuro del giocatore, che tanti vedono già colorato di bianconero. Secondo le indiscrezioni il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è in forte pressing sul giocatore per portarlo subito a Torino.

La prospettiva di giocare nella squadra che da 8 anni domina in Italia alletta il giocatore, che durante una serata con gli amici a a Sarzana in Liguria, dove il ragazzo è nato, avrebbe confessato il suo interesse: “Alla Roma sto benissimo, ma chi non ci andrebbe alla Juve? Ma poi decide la Roma”, è la frase riportata dal Corriere di Torino.

La Juve, che conta proprio di fare leva sulla volontà del ragazzo, è in pole position, ma non manca la concorrenza di Real Madrid e Chelsea.

SPORTAL.IT | 07-05-2019 11:33