Juventus, Zhegrova e quei 10 minuti da incanto: i tifosi premono, la scelta di Tudor per Verona

Il kosovaro ha debuttato nel folle finale della gara contro il Borussia Dortmund mostrando personalità e tecnica: i supporter bianconeri lo vogliono subito titolare

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Contro il Bortussia Dortmund la Juventus non ha visto brillare solo Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz: Edon Zhegrova è riuscito ad accendere i riflettori su di sé nel folle finale di partita, mostrando in appena 10 minuti qualità tecniche e di personalità che sembrano già aver convinto i tifosi, che lo vogliono titolare a Verona. Igor Tudor, però, ha già fatto la sua scelta.

Juventus, i 10 minuti da incanto di Zhegrova

Hanno esultato per il suo acquisto, lo hanno atteso pazientemente e, ora, i tifosi della Juventus voglion Edon Zhegrova in campo. Ad alimentare il desiderio dei supporter bianconeri hanno contribuito i 10 minuti disputati dal kosovaro nel folle finale della gara pareggiata in Champions League contro il Borussia Dortmund: l’ex Lille ha debuttato con la maglia della Juve all’87’, col punteggio sul 4-2 per i tedeschi, e pur non essendo entrato sul tabellino dei marcatori e non avendo servito assist, ha convinto già tutto l’ambiente bianconero delle sue qualità.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La richiesta dei tifosi per Verona

Zhegrova ha toccato pochi palloni, ma in 10 minuti ha incantato il pubblico dell’Allianz e i tifosi bianconeri a casa. Personalità nel farsi dare la palla e puntare l’avversario, precisione nel dribbling e nel sinistro, voglia di incidere: questi i tre ingredienti che hanno conquistato il pubblico di fede juventina. Che, ora, vuole Zhegrova titolare nella gara di domani a Verona.

“Zhegrova ha portato un’energia incredibile sulla destra: ora deve giocare!”, scrive FJN su X. “Grande debutto, sta meglio di quanto si diceva: col Verona può giocare”, aggiunge Kos. “Zhegrova mi è piaciuto tanto, Tudor deve metterlo dal 1’”, commenta UpsideD sintetizzando il pensiero di molti juventini.

La scelta di Tudor

Dopo la prova col Dortmund Tudor non può che essere tentato dal lanciare Zhegrova dal 1’, tuttavia il tecnico vuole andarci cauto, ricordando che, prima di martedì, il kosovaro aveva giocato la sua ultima gara col Lille a dicembre. Smaltito l’infortunio, il trequartista ha avviato un intenso programma di allenamenti che pare aver accelerato il suo pieno recupero fisico, ma per lo staff della Juventus non è ancora in grado di reggere i 90’.

Tudor sa che deve aumentare il minutaggio dell’ex Lille, ma la scelta del tecnico è quella di lanciare Zhegrova a gara in corso, quando, con gli avversari stanchi, la sua qualità tecnica potrà fare la differenza e il gap di condizione non risultare un freno al suo talento. La politica dei piccoli passi di Tudor, però, ha un unico traguardo: quello di portare Zhegrova a diventare un titolare fisso nella Juventus per garantire alla fascia destra un indice di pericolosità simile a quello assicurato da Yildiz sul centro-sinistra.