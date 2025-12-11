La Juventus e l’eterna attesa di Zhegrova: sull’ex Lille il sospetto dell’ennesimo flop di mercato  

Dopo tanti spezzoni di gara contro il Pafos il kosovaro ha fallito la prima occasione da titolare in bianconero: per i tifosi potrebbe trasformarsi nell’ennesima delusione

Doveva essere la partita di Edon Zhegrova, invece il kosovaro è stato la più grande delusione di Juventus–Pafos: titolare per la prima volta in bianconero, l’ex Lille ha offerto una prova inconsistente. E i tifosi iniziano a sospettare che il suo acquisto sia l’ennesimo flop del mercato bianconero.

Juventus, la partita di Zhegrova

Edon Zhegrova aveva collezionato appena 100 minuti con la maglia della Juventus prima di essere scelto come titolare da Luciano Spalletti nella partita di ieri in Champions League contro il Pafos. In quei pochi spezzoni accumulati dall’inizio della stagione, distribuiti in 8 presenze complessive, il trequartista kosovaro aveva però mostrato qualità tecniche e personalità, spingendo molti tifosi a pensare che potesse in tempi brevi prendersi un posto nell’undici titolare dei bianconeri. I 45 minuti disputati contro il Pafos, però, hanno trasformato le aspettative degli juventini su Zhegrova nel terrore di una nuova delusione.

Prima da titolare con la Juve

Confortato probabilmente dagli 8 minuti disputati da Zhegrova nel finale della gara contro il Napoli, Spalletti ieri ha lanciato l’ex Lille dal 1’, regalando al trequartista la sua prima partita da titolare con la Juventus. Anche a causa della prestazione di tutta la squadra – tra le peggiori dall’inizio della stagione – nel primo tempo Zhegrova non è riuscito a incidere, perdendo diversi palloni e spingendo Spalletti a sostituirlo nell’intervallo con Francisco Conceiçao, poi decisivo per il successo finale dei bianconeri. Zhegrova, insomma, ha fallito malamente la prima vera occasione con la Juventus.

La paura dei tifosi

Già durante la gara i tifosi bianconeri hanno iniziato a dividersi tra coloro che ritengono che Zhegrova abbia bisogno di altro tempo per ritrovare la forma migliore e quelli che, invece, considerano l’ex Lille l’ennesimo flop di mercato della Juventus. Tra questi rientra Il Professore: “Zhegrova tenta tanti dribbling, gli riescono quelli a centrocampo dove puoi fare 1vs1, mentre vicino all’area avversaria, dove c’è maggiore densità, non incide mai”. Ancora più duro Thousand: “Regalo 100 euro se Zhegrova riuscirà a fare bene alla Juve”. “Zhegrova corricchia da inizio stagione, non tornerà mai quello di prima”, afferma Davide facendo riferimento all’infortunio che ha interrotto la scorsa stagione del kosovaro. Per Aleandro, invece, l’esperimento Zhegrova è già finito: “Non lo rivedremo presto in campo”. Rob concorda: “Zhegrova ha giocato titolare per accontentare tifosi e giornalisti, ora tornerà a fare spezzoni”. “Abbiamo preso un altro abbaglio”, la conclusione di Antonios.