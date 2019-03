Juventus, Zidane da obiettivo a minaccia sul mercato

Priva di competizioni per nazionali maggiori, la prossima estate si preannuncia scoppiettante sul mercato. Tante infatti saranno le grandi d’Europa pronte a sfidarsi a suon di colpi stramilionari, dal Paris Saint-Germain reduce da un’altra delusione in Champions League fino al Real Madrid, pronto a scatenarsi dopo un’annata da dimenticare e un paio di sessioni di mercato da spettatore o quasi.

Proprio dalla Casa Blanca potrebbero partire i colpi più importanti. Se infatti il primo obiettivo è sempre quello di trovare il sostituto di Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane è pronto a presentare al presidente Florentino Perez una lista di nomi di tutto rispetto anche per il centrocampo.

In attacco il sogno del tecnico francese appena tornato sulla panchina del Real è Kylian Mbappé e per il campione del mondo a Madrid sarebbero pronti anche a sborsare 280 milioni facendo così vacillare il Psg, alle prese con la probabile cessione di uno dei big del reparto avanzato che comprende anche Cavani e Neymar.

In mezzo al campo invece, dalla Spagna si racconta di un’autentica passione di Zizou per Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco della Juventus andrebbe a impreziosire un reparto in cui i piedi buoni, da Modric a Kroos, proprio non mancano, ma chissà che l’idea non sia quella di affidare la regia all’ex romanista in vista di una possibile partenza del croato. Per Pjanic il Real si spingerebbe fino a 80 milioni o in alternativa potrebbe proporre alla Juventus uno scambio con lo stesso Kroos.

Si vedrà al termine della stagione, anche se a Torino non sembrano interessati a lasciar partire un giocatore il cui rendimento è in crescita e peraltro sotto contratto fino al 2023 a 6,5 milioni netti, anche se il Real sarebbe una delle poche squadre in grado di garantire a Pjanic un significativo aumento d’ingaggio.

Curioso, comunque, che Zidane, da primo obiettivo per l’eventuale sostituzione di Allegri, rischi di diventare un pericolo per il mercato della Juventus…

SPORTAL.IT | 27-03-2019 12:05