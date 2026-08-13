Zirkzee potrebbe essere l'ultimo colpo di mercato della Juventus, ma prima i bianconeri devono cedere David (sondaggi di Psg e Aston Villa). Intanto l'olandese segna in amichevole

Joshua Zirkzee potrebbe essere l’ultimo colpo di mercato della Juventus. L’olandese piace ai bianconeri, il Manchester United apre alla cessione in prestito con diritto di riscatto, ma il buon esito dell’operazione dipende dalla cessione di Jonathan David. Il canadese ha ricevuto sondaggi dal Psg e dall’Aston Villa, dopo aver rifiutato la Turchia. Il tempo stringe, intanto Zirkzee segna con i Red Devils nell’1-1 contro il Leeds.

Zirkzee per chiudere il mercato della Juve

Il mercato estivo della Juventus non si fermerà ad Alajbegovic e Kolo Muani. I prossimi colpi saranno il portiere Suzuki in prestito dal Psg (che lo prenderà dal Parma), il difensore Lucumì, per il quale è stata trovata la quadra con il Bologna per il trasferimento per 20 milioni di euro e Joshua Zirkzee, che al Bologna ha giocato dal 2022 al 2024, attirando le attenzioni del Manchester United. Ai Red Devils, l’olandese ha tradito le aspettative segnando a malapena 5 gol in 56 presenze: un bottino di reti esiguo che ha spinto gli inglesi a metterlo sul mercato.

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La Juventus ci riprova, dopo il tentativo a vuoto durante l’ultima finestra di mercato invernale. Anche perché, osservando il buon pre-campionato di Zirkzee, i bianconeri si sono convinti che l’olandese possa essere la pedina che manca allo scacchiere di Spalletti. L’ex Bologna è andato a segno anche nell’1-1 contro il Leeds, servito dalla giocata di Mbeuno, che ha fatto ammattire la difesa avversaria servendo un pallone d’oro a Zirkzee, bravo a far gol.

Zirkzee alla Juve solo se va via David

Giocate che non convinceranno il Manchester United a confermarlo in rosa. I Red Devil hanno deciso: Zirkzee deve andare via, anche perché è stato appena reintegrato Marcus Rashford dopo il prestito al Barcellona. La Juventus è pronta a prenderlo, ma a una sola condizione: vendere prima Jonathan David. Il canadese, arrivato a parametro zero la scorsa estate dal Lille, ha deluso nella prima (e forse unica) stagione in Serie A.

La Juventus non ha pagato nulla per acquistare il cartellino di David, ma a bilancio la sua presenza pesa e pure tanto: percepisce un ingaggio da 6 milioni di euro a netti a stagione, fino al 2030. Senza dimenticare le commissioni d’oro pagate agli agenti al momento della firma non ancora ammortizzate in bilancio. La Juventus vorrebbe venderlo e guadagnarci qualcosa, ricavando una plusvalenza, ma David, al momento, non sembra intenzionato a lasciare l’Italia: ha rifiutato la Turchia e aspetta offerte interessanti, che scarseggiano (Psg e Aston Villa sono semplici sondaggi).

Il tempo stringe, la Juve ha fretta

Il tempo stringe. I bianconeri devono liberarsi della zavorra David prima di fare irruzione per Zirkzee, che arriverebbe a Torino in prestito con diritto di riscatto, formula che renderebbe possibile l’affare, considerati gli esborsi importanti effettuati per prendere Kolo Muani dal Paris Saint Germain e Alajbegovic dal Bayer Leverkusen.

Uno come Zirkzee, però, serve alla Juventus, convinta dell’affare, dal momento che riuscirebbe a coprire i 3,5 milioni di euro di ingaggio percepiti dall’olandese, qualora riuscisse a cedere David che ne prende quasi il doppio. Al resto, ovvero alla possibile convivenza dell’ex Bologna con Kolo Muani e gli altri, ci si penserà dopo.