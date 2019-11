Ancora un cambio di canotta per K.C. Rivers, americano visto in Italia con Benetton Treviso, Virtus Bologna e, più recentemente, Pallacanestro Reggiana: ha lasciato il Betis Siviglia, squadra con cui aveva iniziato la stagione, e si è trasferito in Lituania, allo Zalgiris Kaunas.

Nel campionato spagnolo la guardia classe 1987 originaria di Charlotte ha messo a referto 10,1 punti, 2,4 rimbalzi e 2,2 assist per partita.

SPORTAL.IT | 22-11-2019 14:57