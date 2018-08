Kakà torna a Milano e attende una chiamata

Ricardo Kakà è atterrato a Malpensa nel pomeriggio di martedì ed è pronto a iniziare il proprio periodo di ‘studio’ fra Milanello e Casa Milan.

Ad attendere il brasiliano due vecchi amici: Paolo Maldini e Leonardo.

Ai cronisti presenti nello scalo milanese, l’ex numero 22 rossonero ha dichiarato: “Sono sempre contento di tornare a Milano, è sempre bello essere qui. Non ho ancora sentito Leonardo per decidere che ruolo io possa coprire in questa nuova società”.

“In questo momento ho preferito rimanere in Brasile con i miei figli ed è per questo che non sono mai tornato al Milan. Gattuso? Sono contentissimo per lui – conclude Kakà – ha portato tanta grinta e la cultura del lavoro. Speriamo arrivino anche i risultati, con il Napoli è stata una bellissima partita, peccato per la sconfitta. Sarò a San Siro per vedere Milan-Roma e sarà una grandissima emozione, mi aspetto una vittoria”.

SPORTAL.IT | 29-08-2018 20:25