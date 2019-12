Arriva una frenata, probabilmente decisiva, sulla possibilità che Nikola Kalinic, in uscita dalla Roma, possa tornare a indossare la casacca della Fiorentina.

"Non si è lasciato bene a Firenze e che non sono graditi i ritorni è un altro dato di fatto che sto pagando anche io – ha detto in conferenza stampa il tecnico dei gigliati Vincenzo Montella -. Escono tanti nomi, comunque il mercato non lo faccio io che devo fare altro".

SPORTAL.IT | 19-12-2019 14:12