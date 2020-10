Kalinic ha scelto: niente Torino

Al Torino non riesce ancora il colpo in attacco. Negli ultimi giorni il club granata sembrava molto vicino a Nikola Kalinic, tanto che aveva superato il Besiktas nelle preferenze del croato, ma nelle ultime ore, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Hellas Verona ha affondato il colpo con un’offerta a sorpresa, sorpassando definitivamente sia i piemontesi sia i turchi.

Gli scaligeri hanno offerto un contratto biennale all’ex attaccante di Fiorentina, Milan e Roma, inutilizzato all’Atletico Madrid: mancano soltanto i dettagli, si chiude nelle prossime ore.

OMNISPORT | 05-10-2020 10:33