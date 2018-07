Kalinic, il Milan non fa sconti

Accelerata per la trattativa per il trasferimento di Kalinic all'Atletico Madrid. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'Atletico Madrid spinge per trovare un'intesa con il Milan, che però non accetterà offerte inferiori ai 20 milioni di euro.

Intanto la punta croata, reduce dalla polemica mondiale (la "cacciata" dal ritiro della Nazionale in Russia) che lo ha fatto finire sotto i riflettori di mezzo mondo, ha ripreso ad allenarsi a Milanello.

SPORTAL.IT | 15-07-2018 13:20