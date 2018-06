Kalinic la fa grossa: cacciato dal Mondiale

Sembra incredibile ma è così: a meno di clamorosi colpi di scena il campionato del mondo di Nikola Kalinic si è già concluso.

Dalla Russia trapela che questo pomeriggio il commissario tecnico della nazionale croata, Zlatko Dalic, annuncerà la decisione di rispedire a casa l’attaccante (che nell’ultima stagione ha giocato nel Milan e che è corteggiato dagli spagnoli del Siviglia) dopo il rifiuto di entrare in campo nel finale della partita contro la Nigeria, vinta sabato sera dalla formazione slava per 2-0 grazie all’autorete di Etebo e al calcio di rigore trasformato da Luka Modric.

Secondo le ricostruzioni della stampa croata, l’allenatore avrebbe voluto far giocare a Kalinic gli ultimi 5 minuti della gara con gli africani, ma l’attaccante del Milan si sarebbe rifiutato adducendo un problema alla schiena: una giustificazione che non ha minimamente convinto il tecnico. Al posto di Mario Mandzukic era poi stato schierato Marko Pjaca.

A questo punto la selezione croata continuerà la sua avventura russa con 22 giocatori e ci sarà un’alternativa in meno nel comunque munitissimo reparto offensivo. Le due prossime avversarie della formazione a scacchi biancorossi saranno l’Argentina, giovedì 21 e l’Islanda, martedì 26 giugno.

Quella di Kalinic è la seconda clamorosa ‘cacciata’ dalla Russia che caratterizza i campionati del mondo. Non erano neanche cominciati quando la Federazione spagnola, preso atto dell’annuncio del Real Madrid sull’arrivo di Julen Lopetegui al posto di Zinedine Zidane, ha deciso di togliergli la panchina da sotto al sedere per affidarla a Fernando Hierro, uomo simbolo del calcio iberico e fino a pochi minuti prima assistente del timoniere basco, che ha sottoscritto un contratto triennale con il club che negli ultimi tre anni ha per tre volte alzato la coppa dei campioni.

SPORTAL.IT | 18-06-2018 11:50