Kalinic-Petagna, destini incrociati

Si incrociano i destini di Nikola Kalinic e Andrea Petagna. L’ex attaccante di Fiorentina e Milan, che non è riuscito a imporsi alla Roma, dove è approdato in estate, potrebbe lasciare la società giallorossa nel corso del mercato di riparazione.

I capitolini, a quel punto, si orienterebbero sullo spallino, a lungo corteggiato in passato dalla Lazio e tenuto in considerazione anche dall’Inter per il ruolo di vice-Lukaku.Trattativa non facile ma neanche impossibile.

SPORTAL.IT | 12-12-2019 18:38