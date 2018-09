Kalinic verso il perdono

La sua cacciata dal ritiro della nazionale croata, in pieno campionato del mondo, ha lasciato sconcertati un po' tutti.

Passato qualche mese, però, Nikola Kalinic potrebbe però venire 'perdonato' e tornare nel giro della selezione a scacchi bianco-rossi: è quello che anticipa la stampa del Paese slavo.

Nel frattempo l'attaccante ha già svoltato in carriera, lasciando il Milan e l'Italia, dove aveva ben figurato con la Fiorentina, per mettersi alla prova in Spagna, con l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone.

SPORTAL.IT | 22-09-2018 10:10