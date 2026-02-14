Kalinskaya, l’ex di Sinner attacca Mouratoglou: “Problemi alla schiena per colpa sua”. Tsonga aveva previsto tutto

Il supercoach francese che in passato ha allenato anche Serena Williams e Holger Rune ancora una volta al centro della polemica: stavolta la denuncia arriva dalla russa Kalinskaya

Patrick Mouratoglou non è di certo timido nell’affrontare telecamere e polemiche. Ma stavolta l’accusa nei confronti del tecnico francese appare molto più circoscritta e difficile da eludere. A lanciarla è la tennista russa Anna Kalinskaya, diventata molto nota in Italia non solo per i suoi risultati nel circuito WTA ma anche per il rapporto (piuttosto breve) con Jannik Sinner.

La denuncia di Kalinskaya

Anna Kalinskaya è stata ospite del podcast di Elena Vesnina e ha lanciato un’accusa molto diretta nei confronti di Patrick Mouratoglou dopo essersi allenata per un periodo nella sua accademia: “E’ un’accademia bellissima con tantissimi campi e una palestra incredibile. Per un po’ mi sono allenata lì. Ma hanno cominciato a chiedere molto sul piano fisico e non ero abituata a quei carichi di lavoro. Non avevo mai fatto pesi, non ero abituata a quei macchinari. Lì era tutto molto intenso ma non c’era un approccio individuale all’allenamento. Quello che faceva Alize Cornet, dovevo ripeterlo anche io. Ma lei era già nel circuito, io stavo muovendo i primi passi”.

Il problema alla schiena di Anna

Kalinskaya è sempre stata considerata come una delle tenniste migliori dal punto di vista tecnico del circuito femminile. In tanti nel corso del tempo si aspettavano un suo arrivo in pianta stabile tra le prime 10 ma soprattutto nelle ultime due stagioni ha sofferto per alcuni problemi fisici e in particolare alla schiena. Una condizione che secondo la russa sarebbe cominciata proprio quando si è allenata all’accademia del coach francese: “L’ultima volta che sono stata lì sono rimasta solo 10 giorni. Mi sono allenata per due giorni con un allenatore ma al terzo ce ne era già un altro. Non prestavano grande attenzioni ai giocatori più giovani. Perciò alla fine non sono tornata più visto che mi hanno cambiato allenatore tre volte in 10 giorni”.

Mouratoglou nel mirino

Patrick Mouratoglou è sempre stato un coach sui generis nel mondo del tennis. L’allenatore francese, molto più dei suoi colleghi, ha voluto prendersi le luci della ribalta e di certo l’esperienza fortunata con Serena Williams gli ha dato grande popolarità. Negli ultimi tempi però più che con il suo lavoro in campo, il francese si è fatto notare per le polemiche attraverso i media. L’ultima è arrivata dal connazionale Jo-Wilfried Tsonga che ha accusato senza mezzi termini la sua Accademia che ha definito come una “fabbrica” di tennisti standardizzati. Secondo l’ex giocatore, il coach si servirebbe dei grandi nomi come Serena Williams e Holger Rune per attirare migliaia di ragazzi e ragazzi paganti senza però riuscire a fornire una vera formazione personalizzata.