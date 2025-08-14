Kalinskaya furibonda a Cincinnati, nel mirino gli spettatori ubriachi: poi sfata il tabù Alexandrova e sfida Swiatek

Alcuni spettatori ubriachi a Cincinnati hanno importunato a più riprese Kalinskaya, abile però a non farsi distrarre e a rimontare Alexandrova per garantirsi i quarti contro Swiatek

Match tutt’altro che tranquillo quello disputato da Anna Kalinskaya al WTA Cincinnati contro Ekaterina Alexandrova. La tennista russa è stata infatti disturbata a più riprese da alcuni spettatori ubriachi sugli spalti, chiedendo l’intervento del giudice di sedia, con cui è stata protagonista anche di un altro alterco. Nonostante tutto l’ex compagna di Jannik Sinner è riuscita a sfatare ile tabù Alexandrova approdando ai quarti di finale, dove affronterà Iga Swiatek.

Kainskaya disturbata da degli spettatori ubriachi

Quello contro Ekaterina Alexandrova è stato un match molto… movimentato per Anna Kalinskaya. Non tanto, o meglio, non solo per l’incontro in sé durato ben tre set e le difficoltà nell’affrontare un’avversaria che l’aveva battuta in tutti i sei precedenti tra le due, quanto per alcune spiacevoli situazioni verificatesi sugli spalti.

Una situazione diventata a un certo punto insostenibile per Kalinskaya, che estenuata è andata dal giudice di sedia per lamentarsi dei versi e chiedendo l’intervento della sicurezza per allontanare i disturbatori, con l’arbitro che però non ha accolto la sua richiesta sostenendo che stessero facendo il tifo per entrambe. Anna ha però insistito, affermando che gli spettatori in questione fossero sotto l’effetto di alcolici, “Penso che siano ubriachi o qualcosa del genere”, ma l’arbitro, pur confermando la teoria della russa, non ha fatto nulla affinché cessassero di molestare le giocatrici.

Ma Anna non si fa distrarre e sfata il tabù Alexandrova

Oltre a quella scena Anna ha avuto un’altra discussione col giudice, che l’ha minacciata di doverla richiamare, salvo però sentirsi rispondere in maniera molto decisa dalla tennista russa. Kalinskaya è però riuscita a incanalare tutte queste energie e tutta questa combattività nel match contro Alexandrova, sconfitta per la prima volta in sette confronti in rimonta con il risultato di 3-6 7-6 6-1.

Ora la sfida a Swiatek: a caricare Anna ci pensa Bella

Kalinskaya è dunque approdata ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, risultato che le ha permesso di guadagnare quattro posizioni e rientrare in top-30. Ora però sulla sua strada ci sarà la recente vincitrice di Wimbledon e n°3 WTA Iga Swiatek. Una sfida quasi proibitiva sulla carta per Anna, nonostante abbia vinto l’unico precedente in semifinale al WTA 1000 di Dubai nel 2024.

Kalinskaya potrà però contare sul supporto della cagnolina-mascotte Bella, la sua bassottina spopolata sui social per le sue invasioni di campo durante il WTA 500 di Washington – dove Anna si era spinta in finale – e al centro dell’attenzione anche a Cincinnati, dove è stata filmata in più occasioni mentre si “allenava” insieme alla sua padrona.