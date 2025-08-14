Cincinnati, Kalinskaya furiosa con organizzazione e WTA per il match con Swiatek e i fan di Djokovic tirano in ballo Sinner

La tennista russa si lamenta in vista del match contro Iga Światek: “Impossibile giocare al meglio in queste condizioni” e sui social le accuse arrivano anche a Sinner

Uno sfogo legittimo quello di Anna Kalinskaya. L’atleta russa è tornata a giocare su alti livelli proprio a Cincinnati conquistando la qualificazione ai quarti di finale dopo una stagione molto difficile. Ma ora si trova di fronte un vero e proprio scoglio con il match contro Iga Swiatek.

L’attacco alla WTA

Un match concluso nel cuore della notte, il tempo di tornare a dormire qualche ora in albergo e poi di nuovo in campo per un allenamento in vista dei quarti di finale. Come spesso capita le fasi finale di un torneo non danno grandi possibilità di recupero a giocatori e giocatrici. Ma stavolta ad alzare la voce è Anna Kalinskaya dalla sua pagina Instagram che si scaglia contro l’organizzazione e la WTA.

“Come la WTA e gli organizzatori si aspettano che gli atleti possono dare il massimo quando il calendario è così ingiusto? Dopo il mio match contro Alexandrova, ho lasciato il sito alle 2.40 di notte, sono andata a dormire alle 4 e dopo qualche ora sono tornata per allenarmi. Domani ho in programma un match alle 11. Ma come si possono aspettare che recuperi se devo modificare costantemente i miei ritmi del sonno che è uno degli aspetti più importanti per il recupero. Sembra che ci siano dei favoritismi”.

Pioggia e calendario rivoluzionato

Oggi è tornato a splendere il sole a Cincinnati ma la giornata di ieri del torneo americano ha subito tantissime variazioni e ritardi a causa della pioggia. Anche il match di Sinner contro Mannarino è cominciato dopo rispetto all’orario previsto e si è allungato rispetto a quanto immaginato con la giornata che ha subito tantissimi ritardi che hanno portato alcuni match a finire nel corso della notte. Del resto la stessa Kalinskaya aveva accennato qualche piccola lamentela già dopo il match: “Non so neanche a che ora gioco, forse oggi. Magari devo dormire nello spogliatoio”. In realtà per la russa ci sarà il tempo minimo che deve intercorrere tra due match dello stesso atleta stabilito da WTA e ATP.

Le teorie del complotto e le colpe di Sinner

La lamentela di Anna Kalinskaya finisce immediatamente per fare il giro dei social. E come accade da molti mesi a questa parte ogni scusa diventa buona per tirare in mezzo Sinner. Da mesi i fan di Djokovic hanno lanciato una crociata contro l’azzurro e anche in questa circostanza non si tirano in dietro: “E’ plausibile che sia stata trattata ingiustamente perché ha lasciato Sinner, perché deve giocare contro Swiatek o perché è russa, o magari per tutti e tre i motivi”, dice uno degli hater più accaniti di Jannik.