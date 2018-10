Kamil Glik affila le armi per Ronaldo

Kamil Glik non esclude un ritorno nella massima serie italiana e già affila le armi per Cristiano Ronaldo.

“Mi piacerebbe affrontarlo con la maglia del Torino” dice a ‘Tuttosport’ il grintoso difensore polacco che nella gara di Champions League tra il suo Monaco e la Juventus ebbe più di uno scambio di colpi con Gonzalo Higuain, allora al centro dell’attacco bianconero.

“Ho giocato sei anni in Italia e davvero ci ho lasciato un pezzo di cuore, guardo sempre la serie A e il Torino con particolare affetto, sono sempre in contatto coi dirigenti granata e tifo per loro” ha aggiunto Glik, classe 1988 e giunto in Italia per la prima volta nella stagione 2010-11 per indossare la casacca del Palermo e trasferitosi al Bari all’inizio del 2011. Dall’estate del 2011 al 2016 Glik ha giocato nella formazione piemontese collezionando 154 presenze (con dodici gol realizzati) prima di lasciare il club di Cairo e trasferirsi a Montecarlo.

