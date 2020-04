Kane-Juve, il Tottenham tende la mano

Harry Kane si avvicina alla Juventus: l'attaccante è il piano B di Paratici a Mauro Icardi, il cui futuro è ancora un mistero.

Sul centravanti inglese c'era anche il Manchester United ma secondo la BBC gli Spurs avrebbero deciso di non venderlo ad una società di Premier League per non favorire la concorrenza.

La cifra richiesta per Harry Kane è di 150 milioni di euro ma la volontà del giocatore, che si è preso del tempo per riflettere, potrebbe risultare decisiva.

SPORTAL.IT | 13-04-2020 18:34