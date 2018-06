Kane: "Niente come il Mondiale"

Harry Kane non ha alcun dubbio. "Vorrei vincere tutto con il Tottenham, ma la coppa del mondo non ha eguali: tutti la vogliono alzare e anche per noi è la priorità numero 1. Durante la stagione è importante lottare per il proprio club, ma quando si è in nazionale bisogna dimenticare tutto il resto" assicura l'attaccante inglese.

"Il nostro gruppo è unito, ci capiamo molto bene tra di noi e non c'è alcuna divisione" aggiunge Kane.

I britannici faranno il loro esordio in Russia contro la Tunisia e in seguito se la vedranno con Panama e Belgio.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 13:10