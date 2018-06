Kane trascinatore, Inghilterra ok all'ultimo respiro

Harry Kane risponde a Cristiano Ronaldo candidatosi al ruolo di “contro-personaggio” di un Mondiale finora privo dei guizzi delle stelle Messi e Neymar. L’attaccante del Tottenham e dell’Inghilterra piega per 2-1 la Tunisia regalando ai 'Tre Leoni' tre punti fondamentali e meritati nella seconda partita del Gruppo G, aperto dal successo del Belgio su Panama. Hanno deciso due colpi di testa del capitano e centravanti della squadra di Southgate, dominante nel gioco e sulle palle inattive, ma che ha rischiato di pagare caro qualche leziosismo di troppo e l’unica ingenuità difensiva. L’Inghilterra sembra poter fare un solo boccone degli avversari nei primi 20’, dominati grazie a un gioco spettacolare fatto di combinazioni in velocità e giocate di prima e di occasioni in serie da palla inattiva: il vantaggio così arriva già all’11’, a firma del solito Kane, che ribadisce di testa un colpo di testa di Stones ottimamente deviato da Hassen, che nell’occasione si infortunerà e sarà costretto poco dopo ad uscire dal campo.

La Tunisia sembra alle corde, ma qui gli inglesi difettano nel colpo del ko, pagando caro la clamorosa ingenuità di Walker, che al 35’ abbatte in area Ben Youssef: Sassi trasforma magistralmente dal dischetto, scatenando però la reazione dell’Inghilterra, più volte vicina al nuovo vantaggio in un finale di frazione rocambolesco, pieno di mischie nelle quali il pallone sembra non voler entrare di fronte al muro tunisino. Sarà solo l’anteprima di quanto avverrà nel secondo tempo, che vedrà stabilmente in attacco un’Inghilterra generosa, ma meno lucida e spettacolare di quella del primo tempo. Le occasioni allora latitano, ma il sogno della Tunisia di strappare quel pareggio che 'Le Aquile di Cartagine' hanno sempre ottenuto al Mondiale nelle precedenti quattro partecipazioni sfuma all’ultimo tentativo e sull’ultimo corner di un’Inghilterra che c’è, col gioco e con il cuore.

SPORTAL.IT | 18-06-2018 22:05