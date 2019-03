Kanté e non solo: le nuove idee della Juve del futuro

Un centrocampo più muscolare, in cui alla tecnica si fondano anche forza e senso tattico. Questi sembrano essere i piani per il futuro della Juventus, che oltre a Ramsey sembra intenzionata a dare il via a una piccola, grande rivoluzione in mediana.

Secondo quanto riferito da 'Il Corriere di Torino', infatti, la società bianconera ha deciso di puntare forte su N'Golo Kanté, simbolo del Leicester di Ranieri che vinse la Premier League e ora punto fermo del Chelsea di Maurizio Sarri. Il formidabile mediano campione del mondo non è però l'unico francese puntato dalla Vecchia Signora, che si vorrebbe assicurare anche Tanguy Ndombele, stella emergente del Lione (ha appena 22 anni).

E potrebbero essere loro due i nuovi fulcri intorno a cui far partire un progetto tattico tutto nuovo in bianconero.

