Kanu inizia il Mondiale con un furto

Antipatica esperienza per Nwankwo Kanu in Russia, dove seguirà la sua Nigeria al Mondiale e dove prima ancora si esibirà in una partita di vecchie glorie organizzata dalla Fifa.

All'aeroporto di Mosca Sheremetyevo, dove l'ex attaccante era atterrato con un volo partito da Londra, gli sono stati sottratti molti soldi, circa 8mila sterline.

I due ladri sono già stati identificati, come scrive il Daily Mail in Inghilterra: si tratterebbe di due addetti allo scarico dei bagagli dell'aeroporto che adesso rischiano una condanna fino a sei anni di reclusione.

SPORTAL.IT | 04-06-2018 15:05