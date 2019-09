Karamoh-Parma, il caso è rientrato

Sarebbero in via di risoluzione i problemi personali di Yann Karamoh, che nelle ultime settimane è arrivato più volte in ritardo in allenamento. Lo riporta Parmalive. Il giocatore verrà punito con una sanzione disciplinare, ma resta a disposizione del tecnico Roberto D’Aversa, anche se un suo impiego in campionato nelle prossime partite è probabilmente da escludere.

L'esterno franco-ivoriano dovrà riconquistarsi con il duro lavoro la fiducia dei compagni e dello staff tecnico. Il Parma, considerato l'investimento estivo, non vuole perderlo: il giocatore dovrà però dimostrare con i fatti di aver capito la lezione.

SPORTAL.IT | 18-09-2019 16:00