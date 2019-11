Karamoh, scongiurato l'intervento chirurgico

Niente intervento chirurgico per Yann Karamoh, infortunatosi durante la partita del Parma contro la Fiorentina. A confermarlo lo stesso club ducale in una nota: "Yann Karamoh è stato sottoposto a una visita specialistica dal Dr. Paolo Adravanti che ha confermato la lesione parziale del legamento collaterale laterale. Tale lesione per la guarigione completa necessita di un trattamento conservativo e non chirurgico".

"Sarà necessario dunque un iniziale periodo di riposo di due settimane per proseguire poi con le terapie del caso". Solo tra qualche settimana saranno noti i tempi di recupero.

SPORTAL.IT | 06-11-2019 18:52