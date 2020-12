Kareem shock: "Ho avuto il cancro alla prostata, essendo nero rischio di più"

Kareem Abdul-Jabbar, attraverso un articolo scritto per ‘WebMD’ sui rischi per la salute, ha scioccato tutti rivelando di aver avuto un cancro alla prostata: “La mia vita è a rischio. Non solo perché ho 73 anni e quindi i soliti e fastidiosi dolori tipici di questa età, ma anche perché sono alto e di colore”.

L’ex stella dei Los Angeles Lakers ha spiegato bene il problema del colore della pelle: “Statisticamente, essendo nero, sono più incline a coaguli di sangue, problemi alla schiena e all’anca, un più alto rischio di cancro, soprattutto alla prostata, fibrillazione atriale e in generale una più bassa aspettativa di vita. Significa che è più probabile che soffra di diabete, problemi di cuore, obesità, cancro. E fin qui, guardando a questi rischi statistici, ho avuto un cancro alla prostata, leucemia e un intervento di bypass al cuore”.

OMNISPORT | 10-12-2020 17:50