Karius ferma il Bayern: Mister Leotta nuovo eroe dello Schalke, le papere col Liverpool finalmente alle spalle  

Il portiere, marito della conduttrice, assoluto protagonista della 2a giornata di Bundesliga grazie alle parate contro i campioni: i celebri errori in finale di Champions sono solo un ricordo

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Loris Karius è l’uomo copertina della 2a giornata di Bundesliga: il portiere dello Schalke 04, marito di Diletta Leotta, è riuscito a imporre lo 0-0 al Bayern Monaco con una prestazione da urlo. Il ricordo delle papere nella finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid è finalmente alle spalle.

Schalke 04, Karius ferma il Bayern Monaco

Se il Bayern Monaco ha perso la testa della classifica della Bundesliga dopo sole 2 giornate la colpa è di un solo uomo: Loris Karius, 33enne portiere dello Schalke 04, noto in Italia soprattutto per essere il marito di Diletta Leotta, conduttrice e volto più noto di Dazn. Karius è stato infatti l’assoluto protagonista della gara di Gelsenkirchen tra la sua squadra e i campioni di Germania, che nonostante un dominio territoriale pressoché totale non solo riusciti ad andare oltre lo 0-0, perdendo la vetta della classifica in favore del trio composto da Borussia Dortmund, Friburgo ed Elversberg, matricola e rivelazione di questa prima fase della Bundes.

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Karius, le prodezze e i complimenti di Neuer

Le statistiche della partita ben raccontano il controllo del Bayern: 15-2 il conto dei tiri in favore dei bavaresi, 6-1 quello delle conclusioni in porta. Perfetta, dunque, la prestazione di Karius: tra gli interventi più complicati quelli su Brown e soprattutto su Kane, assolutamente incredulo nell’osservare il portiere dello Schalke volare da un palo all’altro per deviare sopra la traversa una sua conclusione dal limite, indirizzata proprio sotto il sette.

A certificare la prestazione monstre di Karius, a fine partita, anche i complimenti di Manuel Neuer: “Loris è stato bravissimo, ha meritato il premio di uomo partita – le parole del numero uno del Bayern, leggenda del calcio tedesco – Abbiamo avuto tre grandi occasioni che lui ha sventato. È stato sicuramente il motivo principale per cui non abbiamo vinto questa gara”.

Karius, dalle papere in Champions al rischio ritiro

Con la prestazione contro il Bayern e i complimenti di Neuer, “Mister Leotta” si mette definitivamente alle spalle il periodo più buio della sua carriera, iniziato con le celeberrima papere nella finale di Champions League del 2018 tra Liverpool e Real Madrid: in porta per i Reds a causa dell’infortunio del titolare Alisson, Karius contribuì in maniera decisiva all’1-0 e al 3-1 dei blancos con due errori clamorosi. Dopo quella partita Karius visse un biennio poco felice da titolare al Besiktas, per poi tornare a fare la riserva prima al Liverpool, poi all’Union Berlino e infine al Newcastle. Terminato il contratto con i Magpies a luglio 2024, Karius non trovò squadra nei successivi 6 mesi: a 31 anni la sua carriera pareva ormai volgere al capolino, con i giornali tedeschi che davano ormai per certo il suo ritiro.

Karius e la rinascita allo Schalke

Nel momento più buio, sul piano professionale, è però arrivata la chiamata dello Schalke 04, in Zweite Bundesliga (la B tedesca): il club di Gelsenkirchen l’ha ingaggiato a gennaio 2025 e l’ha poi promosso titolare nella scorsa stagione, conclusa con la promozione in Bundes anche grazie alle sue prodezze. La prestazione col Bayern chiude dunque un cerchio e certifica la rinascita da professionista di “Mister Leotta”.