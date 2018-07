Karius si ribella: parole di fuoco

Continua il periodo nero di Loris Karius. Dopo i clamorosi errori nella finale di Champions League contro il Real Madrid, ufficialmente giustificati da una commozione cerebrale, il portiere tedesco è stato protagonista ancora una volta in negativo nell’International Champions Cup, in occasione della partita contro il Borussia Dortmund. Prima un rinvio decisamente maldestro, poi una vera e propria papera che ha permesso ai tedeschi di chiudere il match sul 3-1. Non sono i primi errori della stagione per Karius, già protagonista di una goffa presa mancata contro il Tranmere in amichevole, che ha scatenato l’ironia del web.

Al termine dell’incontro, il portiere tedesco è sbottato sui social, scagliandosi contro i propri detrattori: “A quelli che traggono gioia dal vedere le altre persone fallire o soffrire, vi compatisco – le frasi pubblicate su Instagram dal 25enne -. Qualsiasi cosa vi sia successa da serbare così tanto odio e cattiveria, io prego che possiate superarla e che vi possano accadere cosa buone”. Il recente acquisto di Alisson dalla Roma non ha sicuramente avuto un buon effetto sulla situazione emotiva del giocatore ex Mainz, che ora certamente dovrà accontentarsi di un ruolo da secondo portiere all’ombra del brasiliano.

A difenderlo ci hanno pensato alcuni suoi colleghi, tra cui il compagno di squadra Mohamed Salah, che ha commentato così su Twitter: “Tieni duro, Karius. Tutto questo è accaduto ai migliori giocatori. Ignora chi ti odia”. Anche l’ex estremo difensore e capitano del Real Madrid Iker Casillas ha voluto prendere le difese del tedesco, sempre su Twitter: “Questo accanimento contro Loris Karius finirà una volta per tutte? Parlo di lui, come di tanti altri portieri. Ci sono tanti altri problemi più seri nel mondo, c***o! Lasciate in pace questo ragazzo. Che è anche una persona, come lo siamo tutti!”.

SPORTAL.IT | 24-07-2018 14:05