Kastanos prende il volo. Il cipriota classe 1998, corteggiato dal Pisa e dalla Juve Stabia, va in Asia con la Juventus e parteciperà alla tournee dei piemontesi. Per ora, quindi, resterà a disposizione di Maurizio Sarri in attesa di trovare una sistemazione.

Nell'ultima stagione ha giocato in serie C con i bianconeri ma ha anche avuto modo di esordire nella massima categoria nella gara persa dalla squadra di Massimiliano Allegri sul campo della Spal.

Kastanos è nel giro della nazionale dell'isola del Mediterraneo.

SPORTAL.IT | 19-07-2019 17:55