Kawhi Leonard inarrestabile, Toronto a un passo dalla storia

I Toronto Raptors sognano, mentre a Oakland qualcuno inizia a pensare davvero che l'epopea dei Golden State Warriors possa ora essere vicina a una conclusione. La franchigia canadese si aggiudica infatti anche gara-4 delle NBA Finals, andando a vincere alla Oracle Arena per 105-92: e ora, con la serie sul 3-1, i Raptors hanno a propria disposizione ben tre match point per laurearsi campioni.

Ancora una volta mostruoso Kawhi Leonard, che anche sul parquet californiano infila una prova da 36 punti, a cui accompagna anche 12 rimbalzi. Golden State si aggrappa a Steph Curry, che di punti ne chiude 27 (top scorer di squadra è Klay Thompson a quota 28), ma non basta: l'assenza di Kevin Durant inizia a pesare in maniera forse decisiva per l'esito delle finali. E ora, per la prima volta nella storia, l'anello può realmente prendere la strada del Canada.

SPORTAL.IT | 08-06-2019 10:07