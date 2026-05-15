Kayode, meglio il Brentford della Juventus: la Premier vuole premiarlo, lui chiude la porta ai bianconeri

Il giovane laterale snobba la corte della squadra di Spalletti, che l’aveva inserito tra gli obiettivi di mercato. Intanto potrebbe essere eletto “Giovane dell’anno” in Inghilterra

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Michael Kayode manda un chiaro segnale alla Juventus, che lo aveva messo nel mirino in vista del mercato estivo: per ora il giovane laterale non ci pensa neanche a lasciare il Brentford e la Premier League, dove è stato candidato al premio di “Giovane dell’Anno”.

Per Kayode meglio il Brentford della Juventus

Ha gamba, tecnica e personalità Michael Kayode, per questo motivo la Juventus lo aveva inserito tra gli obiettivi della propria campagna acquisti. Intervistato da Tuttosport, l’ex laterale della Fiorentina ha però mandato un messaggio piuttosto chiaro ai bianconeri: meglio la Premier League col Brentford, il club che l’ha accolto nel gennaio 2025 dopo l’addio ai viola, che la serie A con la Juve.

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“Questo è un mondo fantastico, mi trovo benissimo: il Brentford ha un progetto eccezionale. Sono stato molto fortunato a trovare questo club”, ha dichiarato infatti Kayode.

Nessun rimpianto per il passato alla Juve

E dire che la Juventus, con un po’ più di pazienza, avrebbe potuto godersi il talento dell’esterno nato a Borgomanero, in provincia di Novara: tra il 2014 e il 2018, infatti, Kayode è transitato nelle giovanili bianconere, prima di essere bocciato dai responsabili del vivaio e di fare le valigie in direzione Gozzano, club dal quale lo ha poi prelevato la Fiorentina nel 2021, prima di cederlo poi nel gennaio 2025 al Brentford per 18 milioni di euro.

“Non ho rimpianti per quel periodo, anche se mi hanno scartato – ha detto Kayode parlando dei suoi anni alla Juventus -. Vedevano qualcosa in me, mi sono goduto ogni anno a Vinovo. È stata una batosta essere mandato via, ma mi sono rialzato sempre. Lì ho imparato tantissimo”.

No al ritorno alla Juventus

E a tornare alla Juventus, al momento, Kayode non ci pensa affatto. “Onestamente non sto pensando al mio ritorno in Italia: voglio solo fare bene, migliorarmi qui al Brentford e crescere ancora in questo club – le sue parole – . Ovviamente l’attenzione della Juve, ma come di un qualsiasi top club, fa sempre piacere, ma sono concentratissimo sul finale di campionato e sul fare bene nel campionato più bello e importante del mondo”.

Candidato a “Giovane dell’Anno”

L’amore di Kayode per la Premier League è ampiamente ricambiato: l’esterno italiano, che potrebbe rientrare tra i convocati del c.t. ad interim Baldini per le prossime amichevoli dell’Italia, è stato infatti inserito nella lista dei candidati al premio di “Giovane dell’Anno” del massimo campionato inglese. In questa stagione Kayode ha totalizzato 35 partite e oltre 3mila minuti col Brentford in Premier, con un gol e un assist all’attivo. La sua squadra è attualmente all’8° posto, ancora in corsa per un piazzamento nelle coppe europee.