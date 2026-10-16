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Michael Kayode, il terzino italiano che ha conquistato l'Inghilterra (con vista sull’Azzurro)

Dalla Juventus alla Serie D per rinascere in Inghilterra e conquistare la Nazionale: curiosità e carriera sul terzino di Borgomanero

1 min di lettura

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

E se vi dicessimo che per arrivare in Premier League non sempre bisogna passare dai grandi palcoscenici? La storia di Michael Kayode è la dimostrazione che talento, determinazione e un pizzico di coraggio possono portarti lontano! Nato il 10 luglio 2004 a Borgomanero, in provincia di Novara, da genitori di origine nigeriana, Michael cresce calcisticamente nel settore giovanile della Juventus, dove rimane per sette anni. Nel 2018 decidedi lasciare Torino per ripartire dal Gozzano, una realtà decisamente più piccola, in Serie D.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la carriera e diverse curiosità su Michael Kayode.

Michael Kayode, il terzino italiano che ha conquistato l'Inghilterra (con vista sull’Azzurro) AnsaFoto

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