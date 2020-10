Kean ammette: "Potevo tornare alla Juve"

Moise Kean si è trasferito sul gong del calciomercato al Paris Saint-Germain , per trovare più spazio e più fortuna di quella che ha avuto in Inghilterra con la maglia dell’Everton. Ma per adesso pensa alla Nazionale Italiana, dove Mancini lo considera un grande talento su cui puntare.

Ai microfoni di ‘Rai Sport’, l’attaccante italiano ha parlato del suo mancato trasferimento alla Juventus, ammettendo la trattativa.

” Sì, potevo tornare alla Juventus, è vero. Ma ho deciso con la mia famiglia di andare in Ligue 1, al PSG . Non è la prima volta per me a Parigi: ci sono già stato e ho anche dei parenti che ci vivono”.

Poi Kean passa in rassegna anche alcuni allenatori avuti fino ad ora, che hanno dato qualcosa in più alla sua crescita, ognuno a suo modo.

“Gli allenatori che ho avuto mi hanno fatto crescere molto come uomo, soprattutto mister Allegri alla Juventus, è grazie a lui che sono a questo livello. Con Mancini ho un bellissimo rapporto: mi dà sempre consigli su come mettermi in campo, nonostante io sia il più giovane del gruppo. E mi dà fiducia”.

OMNISPORT | 10-10-2020 22:23