Kean furioso a Le Iene, bufera social come per Bastoni: “Mai più in Nazionale”. Gli effetti sul mercato

L'attaccante della Fiorentina e dell'Italia nell'occhio del ciclone dopo gli insulti e le minacce rivolte al tipster-influencer. La sentenza del web e la richiesta al prossimo ct

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La stagione complicata di Moise Kean ha toccato il punto più basso con la sfuriata andata in onda a Le Iene nei confronti del tipster “Pengwin”. Il noto influencer, seguito da oltre un milione di utenti tra Instagram e Telegram, è stato vittima di insulti e minacce da parte dell’attaccante della Fiorentina, infastidito dalle critiche ricevute per le sue prestazioni con la maglia della Nazionale. Le successive scuse non sono bastate a spegnere la polemica, con il giocatore travolto da una nuova bufera social che ricorda quella recente di Alessandro Bastoni.

Kean furioso a Le Iene: insulti e minacce al Pengwin

Le immagini trasmesse da Italia 1 nella puntata di mercoledì 15 aprile mostrano un Kean inedito e fuori controllo. Probabilmente condizionato dagli eventi recenti – la mancata qualificazione al Mondiale con l’Italia e l’ennesimo infortunio di un’annata da dimenticare che rischia di compromettere il suo finale di stagione -, ha reagito duramente al confronto con il creator che lo aveva punzecchiato in più di una circostanza.

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Dopo un primo scambio sui social, Kristian “Pengwin” ha raggiungento il centravanti sotto casa per un incontro chiarificatore. Il faccia a faccia, però, è degenerato rapidamente, con una serie di frasi pesanti e minacce da parte del giocatore: da “ti ammazzo di botte” a “ti anniento”, fino a “hai due secondi per andare via”. In seguito, l’attaccante ha registrato un messaggio di scuse al Viola Park.

Bufera sui social: la richiesta dei tifosi

Nel corso della stagione, il classe 2000 nato a Vercelli ma di origini ivoriane era già stato criticato più volte dai tifosi della Fiorentina per il suo rendimento deludente, molto lontano da quello della scorsa annata che lo aveva visto chiudere da vicecapocannoniere della Serie A alle spalle di Mateo Retegui. Dopo quanto andato in onda a Le Iene, però, la situazione è esplosa sui social. E una parte consistente dei tifosi italiani ha chiesto l’esclusione dell’attaccante dalla Nazionale in vista delle prossime convocazioni che spetteranno al ct ad interim Silvio Baldini.

Una mobilitazione che ricorda quella contro Alessandro Bastoni in seguito alla simulazione nel derby d’Italia tra Inter e Juventus. “Penso che dopo questo episodio Kean non debba più indossare la maglia della Nazionale” commenta su X ‘oaktreeOUT’. “Kean dovrebbe parlare e reagire da persona matura, veramente gente del genere non merita di giocare in Nazionale” aggiunge ‘Ced’. “Quando si cominceranno seriamente ad adottare provvedimenti contro comportamenti oltraggiosi verso lo sport stesso che si rappresenta?” si chiede Fabio.

Gli effetti sul mercato

Il futuro di Kean è un’incognita, anche perché per sottrarlo al club toscano occorre versare i 62 milioni della clausola rescissoria. Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato al Milan, ma diversi fattori, come i dubbi legati alle condizioni fisiche del giocatore e quelli riguardanti la permanenza di Massimiliano Allegri nel capoluogo lombardo, hanno raffreddato la pista. In questo contesto, quanto accaduto a Le Iene complica ulteriormente la situazione, rendendo ancora più incerto il destino dell’attaccante.