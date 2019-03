Kean, il padre attacca di nuovo e fa una rivelazione

E' tornato a parlare Biourou Jean Kean, il padre di Moise Kean, che in un'intervista a La Zanzara, a Radio 24, ha risposto alle parole del figlio che su Instagram ha scritto 'Se sono l'uomo che sono oggi è solamente grazie a mia madre': "Se ho letto quello che ha scritto? Sì, ma non so perché mio figlio parla così, non lo so. Non è semplice, ma c’è qualcuno sotto. Mio figlio non può dire questo. Io lo conosco, è un ragazzo tranquillissimo. C’è qualcuno che gli sta montando la testa, non so se per difendere, non lo so proprio".

"Io o la coscienza tranquillissima. Sono io che lo portavo agli allenamenti a Torino. Mi dispiace che sia andata così- continua Biourou, che fa una rivelazione -. So che mio figlio non può dire queste cose… sono sette anni che non lo vedo. Lo vedo solo in televisione. C'è stato un disastro familiare, ma sono cose private. Ma so che lo amo sempre e lui ama me".

Sui presunti trattori che gli avrebbe promesso la Juventus: "Lui non lo sa, questa storia. La mamma voleva portarlo in Inghilterra. La Juventus mi ha chiamato per bloccare il ragazzo. Io ho chiesto, se lo blocco questa firma come padre, cosa mi date? Loro hanno risposto, basta che firmi, ti daremo quello che chiedi. Io ho detto loro che come agronomo sto preparando il mio progetto. Avevo bisogno di un trattore o un mietitrebbia per lavorare e mietere. E loro hanno risposto che non ci sono problemi".

Poi su Salvini: "E’ un angelo mandato da Dio, sta salvando il popolo, gli esseri umani. E’ un angelo proprio, lo vedo come un angelo mandato da Dio. Non è razzista, lo porterò a Bruxelles. E’ una bravissima persona. Sta lottando per salvare gli immigrati che muoiono in mare. Da quando c’è Salvini, ci sono meno morti. E’ giusto chiudere i porti, e aiutarli a casa loro. Bloccarli è meglio che farli morire in acqua

Conclude con un messaggio a Moise: "Figlio mio, ti voglio bene come tu sai, mi manchi, io ti aspetto a casa per festeggiare i tuoi due gol nella Nazionale italiana".

