Kean, la Juventus detta le condizioni

Le ottime prestazioni all’Europeo Under 19 hanno riacceso le attenzioni dei club di Serie A su Moise Kean. L’attaccante scuola Juventus classe 2000, primo ‘Millennial’ ad esordire nel massimo campionato nel novembre 2016 contro il Pescara e a trovare il gol in un massimo campionato europeo, all’ultima giornata di quel campionato contro il Bologna, poche ore prima del centro del coetaneo e allora genoano Pietro Pellegri contro la Roma, è reduce da una stagione con poche luci al Verona, conclusa con la retrocessione in B. Il ritorno a Torino è però temporaneo. Diverse le società fattesi avanti con i bianconeri negli ultimi giorni, dal Parma all’Udinese.

E se gli emiliani stanno cercando di trovare l’accordo con l’agente Mino Raiola, i friulani stanno operando sull’”altro versante”, quello dell’accordo con la Juventus. I campioni d’Italia sono pronti a cedere il giocatore anche a titolo definitivo per monetizzare, ma per non meno di 20 milioni e solo se il club acquirente concederà alla Juventus il diritto di riacquisto.

Cifre che possono spaventare l’Udinese, che con queste stesse modalità si è già assicurata Rolando Mandragora sempre dalla Juventus, e anche il Parma. Dall’estero si è mosso l’Eintracht Francoforte, dopo un primo approccio del Monaco, dove peraltro gioca Pellegri, ma il club del Principato ha detto no alla recompra facendo morire sul nascere la trattativa



SPORTAL.IT | 02-08-2018 22:45