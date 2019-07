Kean, l'Everton rifiuta la recompra

E' in stallo la trattativa tra la Juventus e l'Everton per il trasferimento di Moise Kean in Inghilterra.

Secondo quanto riporta il Daily Mirror, i bianconeri sono pronti ad accettare l'offerta da 40 milioni di euro per la punta azzurra, ma vogliono inserire nel contratto del giocatore una clausola di recompra. I Toffees non hanno intenzione di accettare e l'affare ha subito una brusca frenata, ma secondo fonti interne al club resta ottimismo per una fumata bianca nei prossimi giorni.

SPORTAL.IT | 29-07-2019 18:24