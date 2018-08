Kean, l'Udinese sorprende il Parma

Moise Kean è uno dei pezzi più pregiati della Juventus in uscita. Secondo quanto riportano i media friulani, l'Udinese sta trattando con i bianconeri la cessione del giocatore sulla base di un acquisto a titolo definitivo a 20 milioni, con recompra a 30 in favore della Vecchia Signora. Una mossa che ricalcherebbe quella fatta con Mandragora e metterebbe in difficoltà le altre pretendenti, Parma in primis.

Ma sul classe 2000 ci sarebbe anche il Nizza, pronto a fare la sua offerta.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 10-08-2018 09:45