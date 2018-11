Kean si allontana dal Parma

Giovanni Kean Dossè, giocatore del Rieti e fratello dell'attaccante della Juventus Moise Kean, ha escluso un futuro in Italia per la punta bianconera: "Non penso che Moise rimarrà in Italia, già a gennaio vorrebbe andare all'estero per provare un campionato differente da quello italiano. Monaco, Zwolle, Leganés o altre squadre estere? Onestamente non so quali squadre lo stiano seguendo, ma staremo a vedere come potrà evolvere questa situazione. Anche perché da qui al mercato invernale possono succedere ancora tante cose", le parole riportate da Tuttojuve.com.

Kean in Italia è stato accostato a Parma, Empoli, Udinese, Frosinone e Bologna.

SPORTAL.IT | 20-11-2018 20:15