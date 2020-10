Kean strega Ancelotti: "L'anno prossimo torna all'Everton"

Approdato al Psg nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, Moise Kean ha impiegato pochissimo tempo ad integrarsi nella nuova squadra.

I numeri parlano chiaro: in quattro partite disputate, due di Ligue 1 e due di Champions League, le reti messe a segno sono state quattro.

L’ex gioiello della Juventus ha segnato prima una doppietta in campionato contro il Digione e poi una in Europa contro il Basaksehir, dimostrando di essere più che pronto a dare il suo contributo alla causa.

Tra coloro che stanno osservando con interesse i suoi progressi c’è ovviamente Carlo Ancelotti. Kean infatti si è trasferito al Psg con la formula del prestito ed il tecnico dell’Everton ha escluso la possibilità che l’attaccante non torni in Inghilterra dopo la sua esperienza parigina: “Non ho parlato con lui, ma ho visto che ha segnato due doppiette nelle ultime due partite. La cosa è positiva per il PSG, per lui e anche per noi. Se tornerà all’Everton al termine della stagione? Questo è quello che dice il contratto”.

Ancelotti ha spiegato perché l’Everton ha deciso di mandare in prestito Kean: “Abbiamo preso questa decisione affinché avesse la possibilità di giocare di più. Sta mettendo in mostra le sue qualità e la prossima stagione tornerà da noi”.



OMNISPORT | 31-10-2020 12:45