Kean vuole solo la Juventus

Moise Kean è consapevole delle difficoltà che potrebbe accusare nella prossima stagione a guadagnarsi una maglia da titolare alla Juventus, ma questo non sembra interessargli.

Il giovane attaccante bianconero ha infatti parlato molto chiaramente ai microfoni di 'Soccer Bible', chiudendo di fatto le porte alla prospettiva di una cessione: "In questo momento non esiste una squadra che possa aiutarmi a crescere quanto la Juventus".

Nessuna voglia di partire quindi per lui, neppure in prestito: "Sono nato qui e la maglia che ho indossato nel corso della mia carriera è quasi sempre stata questa. Chiaramente non sono in grado di dire cosa succederà nel mio futuro, ma da parte mia cercherò sempre di dare il massimo. E quando mi alleno provo sempre a osservare Cristiano Ronaldo e a vedere quello che fa. Lo faccio in silenzio e poi provo a riproporlo".

SPORTAL.IT | 10-06-2019 22:19