Keegan ha un cancro allo stomaco, che sfide con Tardelli in Inghilterra-Italia, finì con la rivincita di Schizzo

L'ex stella del Liverpool e dell'Inghilterra si sta sottoponendo a cure, la famiglia chiede privacy e non rilascia commenti. La carriera della punta

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si è aperto con una pessima notizia per l’Inghilterra e per tutto il mondo del calcio il 2006: è stato diagnosticato un cancro allo stomaco a Kevin Keegan, 74 anni, ex fuoriclasse di Liverpool, Amburgo e della nazionale britannica. Keegan è stato recentemente ricoverato in ospedale dopo aver sofferto di persistenti sintomi addominali come ha fatto sapere il Liverpool: “Il nostro ex giocatore e allenatore, Kevin Keegan, sarà sottoposto a cure dopo che gli è stato diagnosticato un cancro ed è stato ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti sui sintomi addominali persistenti.

La nota dei parenti

I suoi parenti hanno dichiarato: “Kevin Keegan è stato recentemente ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti sui sintomi addominali persistenti. Questi accertamenti hanno evidenziato una diagnosi di cancro, per il quale Kevin dovrà sottoporsi a cure. Kevin è grato all’équipe medica per il loro intervento e le cure continue. In questo momento difficile, la famiglia chiede il rispetto della privacy e non rilascerà ulteriori commenti.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La carriera di Keegan

Dopo aver iniziato la sua carriera allo Scunthorpe, Keegan si è trasferito al Liverpool, dove ha vinto tre volte la First Division, una volta la Coppa dei Campioni e due volte la Coppa UEFA. Ha trascorso un periodo in Germania con l’Amburgo prima di trasferirsi al Southampton e al Newcastle. Nel 1999 Keegan succedette a Glenn Hoddle come allenatore dell’Inghilterra, ma si dimise nel 2000 dopo un deludente campionato europeo e una sconfitta contro la Germania nella finale al vecchio Wembley. In seguito avrebbe supervisionato le promozioni nella massima serie sia del Fulham che del City.

La sfida con l’Italia agli Europei ’80

Keegan è stato avversario dell’Italia diverse volte, sia nelle qualificazioni ai Mondiali del ’78 che nello scontro degli Europei dell’80 quando gli azzurri di Bearzot vinsero per 1-0 con gol di Tardelli che aveva proprio il compito di marcare il fuoriclasse inglese. Il centrocampista bianconero annullò Keegan e si tolse lo sfizio di segnare il gol partita. Tre anni prima, all’Olimpico, Keegan fu tra i protagonisti della vittoria della coppa Campioni dei Reds contro il Borussia Moenchengladbach (3-1).

Keegan ha vinto tre campionati di First Division, due Coppe UEFA, una FA Cup e una Coppa dei Campioni nel corso della sua carriera da giocatore al Liverpool, e ha anche vinto due volte il Pallone d’Oro: è l’unico inglese ad aver mai raggiunto questo traguardo. ha segnato 204 gol in 592 presenze nella sua carriera con il club, oltre a 21 gol in 63 partite con la nazionale inglese. E’ padre di due figli e nonno devoto, sposato con Jean da 51 anni. Tanti i messaggi di solidarietà da parte di tutti i suoi club, di ex compagni di squadra e dei tifosi

Anche il Manchester City, allenato da Keegan per quattro anni, dal 2001 al 2005, ha rilasciato una dichiarazione in risposta alla notizia.