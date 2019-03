Keita non esclude di esultare contro la Lazio

Keita Balde si appresta a ritrovare la Lazio da avversario, con la maglia dell'Inter. E per lui, tenuto conto dell'infortunio di Lautaro Martinez, non è da escludere la possibilità di una maglia da titolare contro la sua ex squadra.

"Ho trascorso tantissimi anni alla Lazio – ha ricordato Keita -. Lì sono cresciuto molto, mi hanno dato tantissimo e li rispetto sempre. Ritrovarli è sempre un piacere".

L'attaccante nerazzurro, però, non ha escluso di festeggiare in caso di gol segnato: "Non so dire se esulterei, dipende dal momento. Però per rispetto, inizialmente, direi di no".

SPORTAL.IT | 28-03-2019 21:05