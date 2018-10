In un'intervista a Le Record, l'attaccante dell'Inter Keita Baldé ha parlato dei suoi primi mesi in nerazzurro: "Voglio far parte della storia di questo club che è conosciuto a livello mondiale. L'Inter ha segnato la storia del calcio italiano e tutti lo sanno. Voglio essere parte di quella storia".

"È come con il Senegal, voglio davvero lasciare il mio nome nella storia", le sue parole a Sportmediaset.

SPORTAL.IT | 02-10-2018 14:30