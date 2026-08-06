È la terza azzurra di sempre a riuscirci, trent'anni dopo Manuela Levorato: alle 5.35 di venerdì lo sprint per le medaglie a Eugene, Kelly parte col sesto tempo assoluto.

Kelly Doualla l’ha fatto davvero. La giovane promessa azzurra, ad appena 16 anni, ha centrato la finale ai Mondiali Under 20 in svolgimento a Eugene, il tempio dell’atletica statunitense. L’appuntamento con la gara per le medaglie è fissato per le 5.35 di venerdì 7 agosto e varrebbe bene fare una levataccia per ammirare Kelly, capace di riportare l’Italia in una finale così importante e prestigiosa a trent’anni di distanza dall’ultima volta. Sarà difficile, ma non impossibile, dare l’assalto al podio: Doualla è accreditata infatti del sesto tempo complessivo. Poco male, in semifinale ha superato addirittura il fumo di un incendio.

Mondiali U20 atletica, un incendio minaccia Eugene

Proprio così, al momento della sua prova lo stadio Hayward Field, che spesso ospita i Trials USA prima di Olimpiadi e Mondiali e che è considerato uno degli impianti dalla pista più veloce del pianeta, è stato letteralmente sommerso di fumo proveniente dall’area Est delle vicine Cascade Mountains. Un rogo immane, che ha reso quasi irrespirabile l’aria per atleti e spettatori: l’organizzazione è arrivata a distribuire delle mascherine. Nonostante tutto, le prove sono continuate e Doualla è riuscita a non farsi condizionare dalla situazione ambientale poco favorevole, tirando fuori dal cilindro una prestazione delle sue.

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Kelly Doualla regina della semifinale dei 100 metri

In precedenza, nella mattinata statunitense, la neo campionessa europea Under 18 aveva vinto in scioltezza la sua batteria. S’è poi ripetuta in semifinale, uscendo dai blocchi con qualche problemino (0.153 il tempo di reazione, proprio come nel turno precedente) ma mettendo il turbo in fase di progressione. Per lei il sucesso nella sua semifinale col tempo di 11”36, il sesto tra le finaliste. Alle sue spalle la rappresentante di Saint Lucia, Jady Emmanuel, seconda con 11”42 dopo aver a lungo provato a tenerle testa. Terzo posto per la tedesca Lena Anochili, con un crono di 11”47.

Italia, Doualla è la terza di sempre a centrare la finale

È la terza volta che un’italiana raggiunge la finale dei 100 metri ai Mondiali Under 20. La prima a riuscirci è stata Giada Gallina a Seul nel 1992: avrebbe chiuso ottava. Quattro anni dopo è toccato a Manuela Levorato a Sydney: settimo posto. Trent’anni dopo, ecco Kelly Doualla, chiamata a misurarsi con un’agguerrita concorrenza. Il miglior tempo è quello di Mia Maxwell, beniamina dei tifosi di casa: 11”13. Quindi le giamaicane Theianna-Lee Terrelonge e Shanoya Mikalia Douglas, entrambe con 11”21. La sprinter italiana ha un personal di 11”14: dovrà provare a migliorarlo per uscire dalla storia ed entrare direttamente nella leggenda.